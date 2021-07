Palazzo Reale di Napoli | da mercoledì 21 luglio il G20 su Clima ed Energia

(Di mercoledì 14 luglio 2021): chiusura parziale dell’Appartamento Storico con biglietto ridotto, ma aumentano le visite guidate ogni giorno per il Giardino Pensile nei giorni precedenti e successivi al vertice internazionale. Da domani inizieranno aldigli allestimenti per ospitare i lavori del G20 con i Ministri dell’Ambiente sul tema dele dell’in

La troupe del Premio Oscar Salvatores ha filmato le bellezze di Dolceacqua, dell'Abbazia di San Fruttuoso e di Palazzo Reale di Genova ...Da giovedì 15 luglio inizieranno al Palazzo Reale di Napoli gli allestimenti per ospitare i lavori del G20 con i Ministri dell'Ambiente sul tema del Clima e dell'Energia in ...