Advertising

LenkaWeaver : RT @CClub1989: Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.283.000 spettatori pari all’8.1% di share. #MrWrong #CanYaman #Ö… - CClub1989 : Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.283.000 spettatori pari all’8.1% di share. #MrWrong… - infoitcultura : Mr Wrong – lezioni d’amore streaming, puntata del 13 luglio 2021 in replica | Video Mediaset - infoitcultura : Stasera in tv 13 luglio: Battiti Live e Mr Wrong – Lezioni d'amore - CIAfra73 : SerieTivu: Mr. Wrong, Lezioni d'amore Puntata del 13 luglio 2021 · EZGI VIENE ARRESTATA PER FRODE AZIENDALE, MA È... -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong lezioni

Canale 5 Mrd'Amore ha registrato 1.283.000 spettatori pari all'8.1% di share. Rai2 I casi della giovane Miss Fisher ha registrato 1.087.000 spettatori pari al 5.6% di share. ...Su Canale 5 Mrd'amore 1.283.000 (8,1%). Su Rai 2 La serie I casi della giovane Miss Fisher 1.087.000 (5,6%). Su Rai 3 Il film How To Be a Latin Lover 977.000 (5,1%). Su Rete 4 Il film ...Le anticipazioni di Mr. Wrong – Lezioni d’amore mettono al corrente il pubblico di diversi colpi di scena, a partire da una novità sulla stagione. Can Yaman continua a tagliare diversi traguardi ...L'appuntamento con l'ultima puntata di Mr. Wrong - Lezioni d'Amore è fissato per martedì 20 luglio in prima serata. Episodio in cui arriverà il lieto fine per i protagonisti della serie turca Ezgi e O ...