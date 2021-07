Mercedes-AMG SL - Primo sguardo agli interni

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Più sportiva, più aggressiva, di nuovo con il tetto di tela. Queste le informazioni che avevamo fino a oggi sulla nuova generazione dellaSL che, per la prima volta nella sua storia, sarà sviluppata dalla AMG. Oggi, però, la Casa tedesca ha diffuso le prime immagini degli, contraddistinti da uno stile molto simile a quello già visto sull'ammira Classe S e sulla nuova Classe C. Ritorna "2+2". La sportiva, innanzitutto, è definita "2+2", confermando così la presenza di due piccoli sedili posteriori: una soluzione abbandonata dopo la R129 del 1989. La Casa della Stella precisa che i posti in questione sono adatti a ...