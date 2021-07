Maschio o femmina: corpi cyberpunk nell’universo horror di Julia Decournau (Di giovedì 15 luglio 2021) Julia Decournau è passata rapidamente dall’anonimato alla celebrità quando, cinque anni fa, il suo primo film Grave è stato accolto con entusiasmo alla Semaine de la critique. In rete gira una storia secondo la quale alcuni spettatori, rivoltati dalle scene più crude, avrebbero vomitato in sala. Chi c’era giura di non ricordarsi nulla di tutto ciò, ma la leggenda rende giustizia al tipo di impressione che Julia Decournau è riuscita ad ottenere su un terreno, quello dell’horror, dove non sembrava … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 luglio 2021)è passata rapidamente dall’anonimato alla celebrità quando, cinque anni fa, il suo primo film Grave è stato accolto con entusiasmo alla Semaine de la critique. In rete gira una storia secondo la quale alcuni spettatori, rivoltati dalle scene più crude, avrebbero vomitato in sala. Chi c’era giura di non ricordarsi nulla di tutto ciò, ma la leggenda rende giustizia al tipo di impressione cheè riuscita ad ottenere su un terreno, quello dell’, dove non sembrava … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

