Marco Liorni | età | carriera | Reazione a Catena | moglie e figli

(Di mercoledì 14 luglio 2021)è uno dei presentatori più riconoscibili della televisione nostrana. Volto del format, per quasi dieci anni è stato il presentatore de La vita in diretta., chi èè nato a Roma il 6 agosto 1965, fin da piccolissimo si appassiona alla televisione, coltivando il sogno di farne parte. Grande appassionato di radio oltre che di calcio (è un accanito tifoso della Roma), esordisce proprio in radio presso diverse emittenti locali come Radio Domani e Radio Incontro, dove si fa chiamare anche ...

Gli Alambicchi, campioni di Reazione a catena , sono andati a un passo dalla vittoria del montepremi di serata. Anzi, più precisamente per due lettere sbagliate non hanno indovinato la risposta che ...Reazione a catena, batosta per gli Alambicchi, campioni in carica.: 'Peccato'. Vittoria sfiorata al gioco finale Finale deludente per i campioni di Reazione a catena, gli Alambicchi, nella puntata di stasera, venerdì 9 luglio 2021: arrivati al gioco dell'...Nuovo appuntamento con Reazione a Catena e arriva la rivelazione che nessuno si aspetta: la reazione di Marco Liorni non si fa attendere.Pietro Forconi, marito di Barbara Capponi, stanno ancora insieme? Un dettaglio fa pensare: ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata.