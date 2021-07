Marco Bernardini trovato morto in piscina | è giallo sull’accaduto

Leggi su ck12

(Di mercoledì 14 luglio 2021)è un giovane imprenditore risenza vinta in un hotel abbandonato: era stata denunciata la sua scomparsa Screen YouTube TelenordestÈ un mistero la morte di, giovane imprenditore 37ennenelladi un hotel abbandonato ad Abano Terme, in provincia di Padova. La vittima è stata riconosciuta grazie al prezioso orologio che portava al polso. La sua scomparsa era stata denunciata domenica scorsa, l’11 luglio, dai genitori ai carabinieri di Selvazzano, sempre nel Padovano, nel giorno in cui aveva una ...