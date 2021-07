Madre e figlia trovate morte, la scoperta dei carabinieri in una telecamera. Fermato un 38enne (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le indagini sul duplice delitto di Siracusa potrebbero essere vicino a una svolta. C’è un fermo per l’omicidio di Francesca Oliva, 89 anni, e della figlia Lucia Marino, di 56. Ad eseguirlo i carabinieri del comando provinciale di Siracusa, su disposizione della Procura. Le indagini che hanno portato al fermo sono scattate l’8 luglio scorso. I medici del 118 erano intervenuti nell’appartamento di via Gorizia trovando il cadavere della cinquantaseienne in avanzato stato di decomposizione su un divano della sua abitazione. Il corpo dell’anziana era stato trovato il giorno dopo nascosto in una bara in un garage poco lontano. Secondo la procura di Siracusa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le indagini sul duplice delitto di Siracusa potrebbero essere vicino a una svolta. C’è un fermo per l’omicidio di Francesca Oliva, 89 anni, e dellaLucia Marino, di 56. Ad eseguirlo idel comando provinciale di Siracusa, su disposizione della Procura. Le indagini che hanno portato al fermo sono scattate l’8 luglio scorso. I medici del 118 erano intervenuti nell’appartamento di via Gorizia trovando il cadavere della cinquantaseienne in avanzato stato di decomposizione su un divano della sua abitazione. Il corpo dell’anziana era stato trovato il giorno dopo nascosto in una bara in un garage poco lontano. Secondo la procura di Siracusa ...

miky28082004 : Figlia del web non di mia madre - statodelsud : Madre e figlia uccise nel Siracusano: fermato un 38enne - Pino__Merola : Madre e figlia uccise nel Siracusano: fermato un 38enne - elena_music7 : @LuciaPetracca4 @stefycaren Ma in che senso? Riflettevo sul fatto che per una madre è straziante sapere che potrebb… - petulo72 : Ladro il padre ladra la madre ladra la figlia, ladro anche il cognato era ladra tutta la famiglia dei ladron.. Fat… -