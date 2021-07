LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: una coppia al comando, gruppo a 3’45” (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.23 Adesso il gruppo non sta particolarmente forzando: questa discesa non deve rappresentare un rischio di caduta per i big. 16.22 Godon riesce a rientrare su Perez! Adesso c’è una coppia al comando della corsa. 16.21 CHE RISCHIO PER SEPP KUSS IN DISCESA! L’americano per poco non finisce in un precipizio. 16.20 Il gruppo è giunto al GPM con un ritardo di 3’35” nei confronti di Anthony Perez, un distacco colmabile nell’ultima salita. 16.19 Nel gruppo sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.23 Adesso ilnon sta particolarmente forzando: questa discesa non deve rappresentare un rischio di caduta per i big. 16.22 Godon riesce a rientrare su Perez! Adesso c’è unaaldella corsa. 16.21 CHE RISCHIO PER SEPP KUSS IN DISCESA! L’americano per poco non finisce in un precipizio. 16.20 Ilè giunto al GPM con un ritardo di 3’35” nei confronti di Anthony Perez, un distacco colmabile nell’ultima salita. 16.19 Nelsono ...

