Le delusioni di Euro 2020

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel 2016 ci interrogavamo su come il calcio per nazionali poteva colmare il gap di qualità e organizzazione con il calcio dei club. Era stato unpeo molto fisico, dominato dalla paura di fallire e da squadre difensive. L’Italia di Conte era stata l’unica a offrire un calcio all’avanguardia, in mezzo a squadre conservative o in declino. Unpeo talmente primitivo che ci eravamo ridotti a scrivere articoli sui migliori lanci lunghi visti. L’peo dei lanci di Ignashevich e dei colpi di testa di Sigthorsson. L’Islanda era stata una favola romantica, ma al contempo un segnale preoccupante su quanto poco bastasse per andare avanti in ...