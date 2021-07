Lazio, Caicedo: «Sarri tra i migliori. Se vado via? Come ogni anno» (Di giovedì 15 luglio 2021) Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni della Rai direttamente dal ritiro di Auronzo Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, Felipe Caicedo è intervenuto ai microfoni della Rai per parlare delle prime impressioni sulla squadra che verrà e sul nuovo tecnico Maurizio Sarri. Le dichiarazioni dell’attaccante della Lazio. «Il nostro obiettivo? Arrivare più in alto possibile. Mister Sarri è uno dei migliori in circoLazione. Il mio contratto? Si, è in scadenza. vado avanti giorno per giorno. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Felipe, attaccante della, ha parlato ai microfoni della Rai direttamente dal ritiro di Auronzo Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, Felipeè intervenuto ai microfoni della Rai per parlare delle prime impressioni sulla squadra che verrà e sul nuovo tecnico Maurizio. Le dichiarazioni dell’attaccante della. «Il nostro obiettivo? Arrivare più in alto possibile. Misterè uno deiin circone. Il mio contratto? Si, è in scadenza.avanti giorno per giorno. ...

