Incidente a Olbia | scontro tra uno scooter e un' auto in via Barcellona | un ferito

Advertising

Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 01.07.2021 Un cuoricino a passeggio vittima della cattiveria, non poggia la zampetta posteriore, ha un ematoma al… - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 29.06.2021 Dopo tante segnalazioni oggi le piccole sono arrivate al nostro rifugio, piene di pulci e zecche, in co… - SardiniaPost : Incidente mortale nella tarda mattinata al chilometro 6,1 della statale 131 Dir, all’altezza di Ghilarza in direzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Olbia

Gallura Oggi

L'intorno alle 17.questo pomeriggio ain via Barcellona. Lo scontro, che ha coinvolto uno scooter e un'auto, è avvenuto all'altezza di via Pinturicchio. Ad avere la ...Sassari. Il 38enne travolto questa mattina da un furgone a Sassari lungo la strada 1 della zona industriale di Predda Niedda ricoverato in rianimazione, non ce l'ha fatta: è morto per le gravi ferite ...Olbia. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Olbia hanno arrestato una donna colombiana di 47 anni destinataria di una misura cautelare ...Incidente mortale nella tarda mattinata, al chilometro 6,1 della statale 131 Dir, all’altezza di Ghilarza in direzione Olbia, in cui ha perso la vita un 51enne di Jerzu, Graziano Piras, appartenente a ...