Il doppio passo di Draghi e Cartabia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la guardasigilli Marta Cartabia visiteranno oggi il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove si sono verificati gli episodi di intollerabile violenza nei confronti dei detenuti. È lodevole che i vertici delle istituzioni mostrino il loro impegno per contrastare un fenomeno che contraddice qualsiasi principio di civiltà. Naturalmente si tratta di un gesto simbolico, che avrà un certo peso solo se sarà seguito da interventi concreti sulla realtà carceraria, sulle sue condizioni deplorevoli che sono il brodo di coltura in cui, in casi estremi, si innestano le dinamiche di ribellione e repressione che poi finiscono ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Marioe la guardasigilli Martavisiteranno oggi il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove si sono verificati gli episodi di intollerabile violenza nei confronti dei detenuti. È lodevole che i vertici delle istituzioni mostrino il loro impegno per contrastare un fenomeno che contraddice qualsiasi principio di civiltà. Naturalmente si tratta di un gesto simbolico, che avrà un certo peso solo se sarà seguito da interventi concreti sulla realtà carceraria, sulle sue condizioni deplorevoli che sono il brodo di coltura in cui, in casi estremi, si innestano le dinamiche di ribellione e repressione che poi finiscono ...

Advertising

Liggie_RN : Maignan lancio lungo per Leao in contropiede che si trova in campo aperto, salta Jordi Alba doppio passo a Eric Gar… - passo_doppio : @CalaminiciM No no è sempre e comunque uno sballo - passo_doppio : @fabcet Pure un po’ coatto - passo_doppio : @claudiovelardi @TeresaBellanova @matteorenzi Ma per favore!! - passo_doppio : RT @CarloVerdelli: Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato non con… -