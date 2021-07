I Santi di Mercoledì 14 Luglio 2021 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da www.Santiebeati.it San CAMILLO DE LELLIS Sacerdote – Memoria FacoltativaBucchianico, Chieti, 25 maggio 1550 – Roma, 14 Luglio 1614Di nobile famiglia, nato a Bucchianico, nelle vicinanze di Chieti, il 25 maggio 1550, Camillo de Lellis fu soldato di ventura. Persi i suoi averi al gioco, si mise al servizio dei Cappuccini di Manfredonia. Convertitosi ed entrato nell’Ordine, per curare una piaga riapertasi tornò a Roma nell’ospedale di San Giacomo degli Incurabili, dove si dedicò soprattutto ai malati. Si consacrò a Cristo Crocifisso, riprese gli studi al Collegio Romano e, divenuto sacerdote nel 1584, fondò la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da www.ebeati.it San CAMILLO DE LELLIS Sacerdote – Memoria FacoltativaBucchianico, Chieti, 25 maggio 1550 – Roma, 141614Di nobile famiglia, nato a Bucchianico, nelle vicinanze di Chieti, il 25 maggio 1550, Camillo de Lellis fu soldato di ventura. Persi i suoi averi al gioco, si mise al servizio dei Cappuccini di Manfredonia. Convertitosi ed entrato nell’Ordine, per curare una piaga riapertasi tornò a Roma nell’ospedale di San Giacomo degli Incurabili, dove si dedicò soprattutto ai malati. Si consacrò a Cristo Crocifisso, riprese gli studi al Collegio Romano e, divenuto sacerdote nel 1584, fondò la ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Mercoledì 'Graal Cult Fest', al via la prima edizione nei boschi della Garfagnana Nella cornice romanica del Chiostro dell'antica chiesa dei Santi Sisto e Margherita, a Villa ... Romanzo popolare in 6 canti e un epilogo interpretato da Gaia Aprea (mercoledì 18 agosto). Dieci saranno ...

La Liguria all'Expo Dubai, Berrino: 'Grande opportunità per rilanciare la regione' Informazioni sull'autore del post Redazione […] Politica Santi chiede convocazione della ... Saranno invitati a partecipare […] Navigazione articoli Laigueglia, per i 'Mercoledì letterari' ...

