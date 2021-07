Green Pass, Salvini: “Modello francese? No, Draghi non è per estremismi” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi, Matteo Salvini ha detto la sua sulla possibile applicazione del Modello francese del Green Pass in Italia In Francia, presto sarà obbligatorio il Green Pass per entrare nei bar, nei ristoranti, ma anche in treno, in aereo e nei luoghi di cultura. Una vaccinazione di fatto obbligatoria, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Al termine dell’incontro con il premier Mario, Matteoha detto la sua sulla possibile applicazione deldelin Italia In Francia, presto sarà obbligatorio ilper entrare nei bar, nei ristoranti, ma anche in treno, in aereo e nei luoghi di cultura. Una vaccinazione di fatto obbligatoria, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - EpifGilardi : RT @miia_2018: Vera Sharav, sopravvissuta all'Olocausto: 'I green pass vengono istituiti per avere un apartheid a 2 classi sociali: 1 priv… - once_a_potato : RT @jason05_: Madonna se davvero anche in Italia diventa obbligatorio il green pass per andare al ristorante, cinema, stadio godo fino al 2… -