Google Drive | una nuova app per desktop faciliterà al sincronizzazione dei file

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Laapp diperè prevista per sostituire sia le appStream che Backup e Sync.infatti sta introducendo laappal fine di gestire meglio isia per gli utenti privati che per le esigenze aziendali, per unificare e sostituire le funzionalità delle appStream e Backup e Sync in uscita. In un recente post sul blog,ha spiegato che laappè progettata per ...