“Gli assegni di invalidità sono sotto il minimo vitale” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La pandemia di Covid-19 ha messo in luce tutte le carenze nel nostro sistema di protezione sociale: quel welfare che avrebbe dovuto proteggere i più vulnerabili, e tra loro anche le persone con disabilità e le loro famiglie, non è stato una protezione sufficiente”. Vincenzo Falabella è il presidente di Fish Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che il prossimo 16 e 17 luglio terrà il Congresso Nazionale dal titolo “Pandemia, Disabilità e Resilienza“. A un anno dalla sentenza della Corte costituzionale che ha aumentato l’importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali (la 152 del 2020), riconoscendo anche il diritto alla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La pandemia di Covid-19 ha messo in luce tutte le carenze nel nostro sistema di protezione sociale: quel welfare che avrebbe dovuto proteggere i più vulnerabili, e tra loro anche le persone con disabilità e le loro famiglie, non è stato una protezione sufficiente”. Vincenzo Falabella è il presidente di Fish Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che il prossimo 16 e 17 luglio terrà il Congresso Nazionale dal titolo “Pandemia, Disabilità e Resilienza“. A un anno dalla sentenza della Corte costituzionale che ha aumentato l’importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali (la 152 del 2020), riconoscendo anche il diritto alla ...

Advertising

GabrieleUrz1 : RT @FABI_News: ??ESODATI, APPROVATO EMENDAMENTO CHE RISOLVE NODO TASSAZIONE Ok alla Camera a una norma che chiarisce la corretta applicazion… - carmeloraffa : RT @FABI_News: ??ESODATI, APPROVATO EMENDAMENTO CHE RISOLVE NODO TASSAZIONE Ok alla Camera a una norma che chiarisce la corretta applicazion… - FABI_News : ??ESODATI, APPROVATO EMENDAMENTO CHE RISOLVE NODO TASSAZIONE Ok alla Camera a una norma che chiarisce la corretta ap… - N_i_c_o_la : @MauroZucca3 @crisalidemalva Gli assegni possono essere cabriolet - MauroZucca3 : @N_i_c_o_la @crisalidemalva nella vita non esistono solo i soldi....ci sono anche gli assegni?????????? -