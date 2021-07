Gkn: la riunione col ministero il 15 luglio sarà in prefettura a Firenze (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ho deciso di convocare il tavolo Gkn direttamente a Firenze, ha affermato il viceministro Alessandra Todde, che presiderà l'incontro. Ci saranno anche i vertici di Gkn Driveline Firenze. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ho deciso di convocare il tavolo Gkn direttamente a, ha affermato il viceministro Alessandra Todde, che presiderà l'incontro. Ci saranno anche i vertici di Gkn Driveline. L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Gkn: la riunione col ministero il 15 luglio sarà in prefettura a Firenze - DocSweepsy : RT @ilbonaiuti: l'azienda fiorentina #gkn con quasi 500 dipendenti decide di chiudere impedendo l'accesso in azienda a tutti, mettendo ai c… - abesibe : RT @ilbonaiuti: l'azienda fiorentina #gkn con quasi 500 dipendenti decide di chiudere impedendo l'accesso in azienda a tutti, mettendo ai c… - alfalfredo : RT @ilbonaiuti: l'azienda fiorentina #gkn con quasi 500 dipendenti decide di chiudere impedendo l'accesso in azienda a tutti, mettendo ai c… - pameladiverona : RT @ilbonaiuti: l'azienda fiorentina #gkn con quasi 500 dipendenti decide di chiudere impedendo l'accesso in azienda a tutti, mettendo ai c… -