Fedez sbotta dopo l’ennesima denuncia del Codacons: ecco il video dello sfogo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alla fine il Codacons è riuscito a far sbottare Fedez dopo l’ennesima raccomandata a suo carico. E’ stato proprio il rapper, questa mattina, a sfogarsi tramite le stories del suo profilo Instagram con i suoi follower. Ma cosa è accaduto questa volta? Il Codacons avrebbe mandato questa raccomandata paragonando la raccolta fondi che Fedez aveva messo in atto per aiutare i lavoratori dello spettacolo, raccogliendo ben 5 milioni di euro, con la raccolta per Malika. Il rapper apre le stories con queste parole: Sarà che oggi piove quindi sono un po’ ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alla fine ilè riuscito a farreraccomandata a suo carico. E’ stato proprio il rapper, questa mattina, a sfogarsi tramite le stories del suo profilo Instagram con i suoi follower. Ma cosa è accaduto questa volta? Ilavrebbe mandato questa raccomandata paragonando la raccolta fondi cheaveva messo in atto per aiutare i lavoratorispettacolo, raccogliendo ben 5 milioni di euro, con la raccolta per Malika. Il rapper apre le stories con queste parole: Sarà che oggi piove quindi sono un po’ ...

Agenzia_Dire : Lo sfogo di @Fedez contro il #codacons 'Fate schifo, paragonate la raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo… - ultimenews24 : 'Non ne posso più. Sono perseguitato dal Codacons'. Fedez esplode dopo 'l'ennesima raccomandata del Codacons'. L'as… - Bufalenet : Il #Codacons di nuovo contro #Fedez per il fondo #ScenaUnita. 'Uguale alla raccolta fondi per #MalikaChalhi'. E il… - IsaeChia : #Fedez sbotta sui social dopo l’ennesimo attacco del #Codacons: “Sono stufo di essere perseguitato, vergogna!” Ecc… - mrjones1981 : Fedez che sbotta contro l'ennesima denuncia del Codacons. Il Codacons che risponde minacciando un'altra querela per… -