Fedez furioso contro il Codacons dopo l' ennesima denuncia | «Ne ho pieni i c»

leggoit : #Fedez furioso contro il #Codacons dopo l'ennesima denuncia: ecco cosa è successo - IdaDiGrazia : #fedez furioso contro il #codacons “paragonano la mia raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo a quella di… - SilvanoPravato : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, Sgarbi furioso: “Oggi al dialogo con Scalfarotto il Pd preferisce il monologo di Fedez”. Poi il vaffa e l’ins… - antonellapaddy : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, Sgarbi furioso: “Oggi al dialogo con Scalfarotto il Pd preferisce il monologo di Fedez”. Poi il vaffa e l’ins… - REstaCorporate : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, Sgarbi furioso: “Oggi al dialogo con Scalfarotto il Pd preferisce il monologo di Fedez”. Poi il vaffa e l’ins… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez furioso

Music Fanpage

Leggi anche > 'Richiedono di procedere all'immediato sequestro', spiegamostrando l'atto, 'Fate schifo, sono stufo di essere perseguitato da voi, è incredibile che nessuno faccia niente per ...E conclude: 'ha stabilito che ha ragione Zan e rifiutando la mediazione con Scalfarotto, Letta e compagni hanno sbagliato tutto... rifiutando il dialogo perché oggi abbiamo il monologo di quel ...“Fate schifo, sono stufo di essere perseguitato da voi, vergognatevi!”. È un Fedez infuriato quello che in alcune storie parla dell’ennesima denuncia del Codacons contro di lui. Una storia che va avan ...In alcune storie su Instagram Fedez si è infuriato col Codacons reo di averlo denunciato per l'ennesima volta.