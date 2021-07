Ddl Zan, scontro aperto in Senato. Ma i tempi si allungano: tutti gli scenari (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ricomincia oggi 14 luglio la battaglia parlamentare sul ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia, il cui primo firmatario è il deputato dem Alessandro Zan. Al Senato prima seduta molto movimentata, ieri 13 luglio. La vittoria se la sono aggiudicata i sostenitori del testo che non torna in Commissione ma va avanti nel suo iter in Aula. Respinte, infatti, le pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Fratelli d’Italia (FdI) e Lega: 124 i sì e 136 i no; 4 gli astenuti. Il provvedimento, dunque, prosegue il suo cammino, ma lo stallo politico, se possibile, cresce ancor di più. Su fronti opposti Gli schieramenti sul ‘campo di battaglia’? Sempre gli stessi, è ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ricomincia oggi 14 luglio la battaglia parlamentare sul ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia, il cui primo firmatario è il deputato dem Alessandro Zan. Alprima seduta molto movimentata, ieri 13 luglio. La vittoria se la sono aggiudicata i sostenitori del testo che non torna in Commissione ma va avanti nel suo iter in Aula. Respinte, infatti, le pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Fratelli d’Italia (FdI) e Lega: 124 i sì e 136 i no; 4 gli astenuti. Il provvedimento, dunque, prosegue il suo cammino, ma lo stallo politico, se possibile, cresce ancor di più. Su fronti opposti Gli schieramenti sul ‘campo di battaglia’? Sempre gli stessi, è ...

