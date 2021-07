Corruzione e traffico influenze a Salerno, indagato anche pm (Di mercoledì 14 luglio 2021) Figura anche un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno tra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’ indagine dei carabinieri nella quale gli inquirenti ipotizzano i reati di Corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze, continuati e in concorso. Tra gli indagati, oltre al magistrato che si occupa di reati in settore dell’edilizia, reati ambientali e contro la pubblica amministrazione, figurano anche alcuni imprenditori, un generale della Guardia di Finanza in quiescenza e un avvocato. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Figuraun magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica ditra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’ indagine dei carabinieri nella quale gli inquirenti ipotizzano i reati diin atti giudiziari edi, continuati e in concorso. Tra gli indagati, oltre al magistrato che si occupa di reati in settore dell’edilizia, reati ambientali e contro la pubblica amministrazione, figuranoalcuni imprenditori, un generale della Guardia di Finanza in quiescenza e un avvocato. Consiglia

Corruzione e traffico di influenze, indagato anche un pm di Salerno Figura anche un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno tra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli anche per imprenditori, un general ...

Corruzione e traffico d'influenze a Salerno, indagato anche un pm Figura anche un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno tra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura ...

