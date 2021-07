Calciomercato Serie C, Carrarese: Girgi in prestito dall'Atalanta (Di mercoledì 14 luglio 2021) CARRARA - Con una nota sul proprio sito web la Carrarese ha comunicato "di aver concluso l'acquisto temporaneo, dalla società Atalanta Bergamasca, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 luglio 2021) CARRARA - Con una nota sul proprio sito web laha comunicato "di aver concluso l'acquisto temporaneo,a societàBergamasca, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: biennale per Pellizzari: Il club annuncia l'arrivo del difensore classe 1997… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Carrarese: Girgi in prestito dall'Atalanta: Il club toscano annuncia l'arrivo del terzino cl… - calciomercatoit : ????#SerieA, addio a #Donnarumma: #Szczesny batte #Handanovic come miglior portiere del torneo! - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Foggia: ecco Petermann dal Cesena: Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giug… - fantapiu3 : Il #calciomercato di #SerieB non dorme mai, già piazzati tanti colpi, eccovi il tabellone completo con tutti i movi… -