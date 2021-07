Bimbo di due anni schiacciato da un cancello a Budrio | le sue condizioni dopo l’incidente nel cortile di casa

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Drammatico incidente quello accaduto nelle scorse ore in provincia di Bologna: un bambino di appena 2è rimastodalmentre si trovava neldi. Sul caso stanno indagando le autorità, ilè stato trasportato in ospedale e le suesarebbero gravi.daldi: è grave Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a, comune di ...

Advertising

DermaValsini : @vanabeau @assurdistan @patriziadegioia Due non fanno testo, uno ha problemi di comprensione del testo, un altro sc… - gerrylongo74 : Leggo commenti anche da interisti deliranti su Bustarumma perché ha parato due rigori che un bimbo di 5 Anni avrebb… - PIGIO63 : Ma piantala. Vuoi mettere aspettare che il bimbo pronunci la prima parolina ? 'UNO' o 'DUE'. Che poi uno è femmina… - ElenaCollia4 : 'dal vano delle due bifore ancora sorride il cielo con pupille azzurre sulla facciata del mio San Francesco, sguard… - Today_it : Il cancello gli cade addosso mentre gioca in giardino: grave un bimbo di due anni -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo due

...ragazzine , illese. Alle 14.30, alla vista della torretta 22, ancora nei pressi di piazza Milano, stato soccorso un bambino di cinque anni, italiano, trascinato al largo dalla corrente ; il...Recuperate leragazze, sono state portate in salvo. Quindi, alle 14.30, nei pressi di piazza Milano, recuperato unitaliano di 5 anni portato al largo dalla corrente; grazie anche l'...L'incidente oggi pomeriggio, la madre forse colta da malore. Illesi i bambini . Sul posto, per i soccorsi, un'ambulanza e i vigili del fuoco: la mamma è stata trasportata solo per accertamenti al Sant ...I Carabinieri hanno sequestrato il cancello scorrevole di un’abitazione che ieri nel tardo pomeriggio ha schiacciato un bambino di due anni che stava giocando nel cortile di casa. E’ successo verso le ...