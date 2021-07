Advertising

sportli26181512 : Barcellona e Atletico Madrid, Griezmann per Saul: la trattativa avanza: Barcellona e Atletico continuano a lavorare… - MTTSGN : @Federic19506546 @scaribel Ai quarti al massimo, e il campionato l'ha vinto l'atletico, il Barcellona è arrivato terzo - junews24com : Griezmann Juve, l'aiuto arriva dai tifosi dell'Atletico Madrid. La situazione - - Matias84224740 : @Stefano23256004 @davdvdd @masolinismo Certo che sei duro eh tu stai mettendo a paragone il psg il barcellona e l'a… - infoitsport : Barcellona, Griezmann in uscita: l'Atletico Madrid sogna il gran ritorno del francese -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Atletico

(SPAGNA) - " Trattativa ben avviata ". I media catalani sono sicuri:Madrid sono sempre più convinti dell'opportunità di uno scambio tra Griezmann e Saul e anche i due calciatori non vedrebbero male la soluzione. Al possibile scambio dell'estate ......Griezmann e l'Madrid si sono dati tanto, arricchendosi a vicenda e migliorandosi continuamente. Poi, nel 2019, il clamoroso divorzio con il passaggio dell'attaccante francese alIl Barcellona e l’Atletico Madrid avrebbero messo in piedi un super scambio: Griezmann ai Colchoneros in cambio di Saul Niguez Barcellona e Atletico Madrid, secondo quanto riportato dal Mundo ....Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 14 luglio 2021. Marca "Sergio Ramos: 'Vorrei che Mbappé continuasse.