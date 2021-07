Altri 45 giorni dietro le sbarre per Patrick Zaki. Lo studente è in carcere da 523 giorni (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stata prolungata di Altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell’anno scorso per propaganda sovversiva su internet. Lo ha riferito all’ANSA Lobna Darwish, una rappresentante dell’Ong “Eipr” (“l’Iniziativa egiziana per i diritti personali”) annunciando l’esito di un’udienza svoltasi l’altro ieri e resa nota oggi. Lo studente egiziano è dunque in custodia cautelare in Egitto da 523 giorni, con accuse che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stata prolungata di45la custodia cautelare inal Cairo di, loegiziano dell’Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell’anno scorso per propaganda sovversiva su internet. Lo ha riferito all’ANSA Lobna Darwish, una rappresentante dell’Ong “Eipr” (“l’Iniziativa egiziana per i diritti personali”) annunciando l’esito di un’udienza svoltasi l’altro ieri e resa nota oggi. Loegiziano è dunque in custodia cautelare in Egitto da 523, con accuse che ...

Advertising

amnestyitalia : ??Altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki. Una detenzione senza processo, senza possibilità di difendersi. Una d… - amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione per #PatrickZaki. Una detenzione arbitraria, illegale ed estremamente crudele. Non ab… - Open_gol : Patrick Zaki rischia altri 45 giorni di custodia cautelare. È in carcere dal febbraio 2020 - IGhiosso : RT @amnestyitalia: ??Altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki. Una detenzione senza processo, senza possibilità di difendersi. Una detenz… - rossella266 : RT @HuffPostItalia: Altri 45 giorni dietro le sbarre per Patrick Zaki. Lo studente è in carcere da 523 giorni -