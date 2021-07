Al via dal 18 a Solicchiata “Un Calice di Musica” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un viaggio emozionale alla riscoperta del vulcano, tra arte, buon cibo e vini pregiati La cornice paesaggistica è da sogno. Il vino dell’Etna, i prodotti della terra e la buona Musica faranno il resto. A Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia, In un affascinate viaggio dei sensi, tra colori, profumi e sapori senza tempo, sarà possibile abbandonare lo sguardo verso l’infinito, dove l’azzurro del cielo e il verde dei vigneti si incontrano e si fondono. Un momento di riscoperta del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche, del contatto con la natura e degli impagabili benefici che sa regalare. In “Un Calice ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un viaggio emozionale alla riscoperta del vulcano, tra arte, buon cibo e vini pregiati La cornice paesaggistica è da sogno. Il vino dell’Etna, i prodotti della terra e la buonafaranno il resto. A, frazione di Castiglione di Sicilia, In un affascinate viaggio dei sensi, tra colori, profumi e sapori senza tempo, sarà possibile abbandonare lo sguardo verso l’infinito, dove l’azzurro del cielo e il verde dei vigneti si incontrano e si fondono. Un momento di riscoperta del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche, del contatto con la natura e degli impagabili benefici che sa regalare. In “Un...

Advertising

emergenzavvf : Tornate al sicuro grazie ai #vigilidelfuoco! Il loro nido era stato spazzato via ieri dal #maltempo che ha colpito… - christianrocca : Draghi sceglie un grande manager culturale per risanare la Rai ammaccata dal triennio gialloverde di Foa Di… - RadioItalia : 'Che sogno incredibile i tuoi occhi, misteriosi come quei sospiri sulle labbra portati via dal vento' @MarroneEmma… - eventiatmilano : Milano, mostre che verranno: dal 14 luglio a Palazzo Reale “Scolpite” di Terre des Hommes Via @fattoquotidiano - SantucciFulvio : @SerieA Scusate perché tutto il resto del mondo di YouTube ha una live programmata per le reaction ai calendari e s… -