Ag. Chiellini: “Con Ia Juventus non ci sono problemi, ma i contratti si firmano in due” (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi, ha parlato così ai microfoni di Radio Radio del rinnovo con la Juventus del suo assistito: “I contratti si firmano in due. Giorgio è partito per l’Europeo e ha pensato solo ed esclusivamente a questo. Con la Juventus non c’è nessun problema. Ci siamo dati appuntamento più avanti ma non penso ci siano problemi. Al momento non ci siamo ancora seduti per discutere del rinnovo ma c’è enorme serenità. Se si presentasse una big? Beh, prima bisogna che si presenti. Ad oggi non c’è nessuno. Stiamo aspettando la Juventus per sederci e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’agente di Giorgio, Davide Lippi, ha parlato così ai microfoni di Radio Radio del rinnovo con ladel suo assistito: “Isiin due. Giorgio è partito per l’Europeo e ha pensato solo ed esclusivamente a questo. Con lanon c’è nessun problema. Ci siamo dati appuntamento più avanti ma non penso ci siano. Al momento non ci siamo ancora seduti per discutere del rinnovo ma c’è enorme serenità. Se si presentasse una big? Beh, prima bisogna che si presenti. Ad oggi non c’è nessuno. Stiamo aspettando laper sederci e ...

Advertising

ZZiliani : Se #Chiellini e #Bonucci riflettessero su quant'è stato bravo #Mancini a vincere in #Europa col poco che aveva a di… - chetempochefa : 'Dedichiamo la vittoria a Davide Astori che oggi avremmo voluto qui con noi, ma che è sempre presente nei nostri pe… - OgbonnaOfficial : Sudare, lottare e soffrire. Vivere, gioire e condividere tutto. Sul campo e fuori è un piacere vedervi e aver condi… - giacomo1994_ : RT @lVendemiale: continuiamo con #Chiellini e #Bonucci, intoccabili in #Italia con la #Juventus, dilettanteschi in #Europa. D'altra parte,… - giacomo1994_ : RT @lVendemiale: #Chiellini è abituato a giocare con la #Juventus... ma qui siamo a #Euro2016, non in #Italia. Deve stare attento #ItaliaSv… -