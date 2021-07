Yemen | appello Unhcr dopo 6 anni di conflitto

Advertising

L'Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), a fianco di uomini, donne e bambini per alleviarne le sofferenze e rispondere agli immensi bisogni, lancia unaccorato: "Situazione disperata, serve un ...... lo studio in esame, ha sottolineato che, nella Repubblica dello, ogni dieci minuti un ... In ultima istanza l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati , ha lanciato unalla ...Roma, 13 lug. (askanews) - Oltre 20 milioni di persone in stato di grave bisogno, 1 bambino su 4 colpito da malnutrizione acuta: sono alcune ...L’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) rimane al fianco di uomini, donne e bambini per alleviarne le sofferenze e rispondere agli immensi bisogni, ma lancia un appello accorato ... del drammatico ...