Xinjiang | le sanzioni Usa colpiscono il 5G cinese e l’O-Ran

Leggi su formiche

(Di martedì 13 luglio 2021) L’amministrazione Biden mette in guardia le aziende che hanno filiere e investimenti nella regionedelloche stanno correndo un “grosso rischio” di violare le leggi statunitensi sul lavoro forzato finendo per essere complici di quello che gli Stati Uniti e altri Paesi identificano come un genocidio nei confronti degli uiguri e di altre minoranze musulmane. Prevedibile la reazione: molto probabilmente Pechino accuserà Washington, come già fatto in altri casi simili, di “interferenze negli affari interni” e negherà le accuse di genocidio, lavoro forzato e repressione. L’AVVERTIMENTO Sei agenzie federali (i dipartimenti ...