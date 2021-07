Vice Szczesny: Juventus sospesa tra Perin e Sirigu (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’addio di Buffon la Juventus è alle prese con il nodo portiere. I bianconeri infatti, stanno cercando un Vice Szczesny particolarmente affidabile e Salvatore Sirigu potrebbe essere il profilo giusto. Ma prima occorre definire la posizione di Mattia Perin, ritornato alla base dopo il prestito al Genoa. Vice Szczesny: è Sirigu il favorito? Il portiere sardo, 34 anni, è considerato un profilo di esperienza e un un importante uomo spogliatoio, come ha recentemente dimostrato con la Nazionale ad Euro 2020 come secondo di Donnarumma. Quasi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’addio di Buffon laè alle prese con il nodo portiere. I bianconeri infatti, stanno cercando unparticolarmente affidabile e Salvatorepotrebbe essere il profilo giusto. Ma prima occorre definire la posizione di Mattia, ritornato alla base dopo il prestito al Genoa.: èil favorito? Il portiere sardo, 34 anni, è considerato un profilo di esperienza e un un importante uomo spogliatoio, come ha recentemente dimostrato con la Nazionale ad Euro 2020 come secondo di Donnarumma. Quasi ...

