Variante Delta, boom contagi covid in Olanda (Di martedì 13 luglio 2021) boom di contagi da coronavirus in Olanda per la Variante Delta. Nell'ultima settimana sono stati riscontrati 51.957 nuovi casi positivi, con un aumento del 500% rispetto ai sette giorni precedenti, ha reso noto oggi l'istituto per la salute olandese (Rivm), citato dai media olandesi. L'indice di riproduzione del coronavirus è salito a 2,17, il più alto mai registrato in Olanda. Il tasso di incidenza nell'arco di sette giorni è ormai di 270 casi ogni centomila abitanti. Per fare un paragone, nella confinante Germania l'incidenza è di 6,5 casi ogni 100mila abitanti. Secondo l'Rivm il 60-65% ...

