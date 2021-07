Advertising

ultimenews24 : Dal Texas all'Illinois, dalla Florida al Missouri fino al Kansas. Sono sempre di più i focolai di Covid 19 che si s… - liberenotizie : Usa, focolai covid nei centri estivi: variante Delta nel mirino. Adnkronos - ultimora - Nicola_Firenze : RT @Adnkronos: #Usa, boom di focolai covid nei centri estivi: #varianteDelta nel mirino. - lifestyleblogit : Usa, focolai covid nei centri estivi: variante Delta nel mirino - - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Usa, boom di focolai covid nei centri estivi: #varianteDelta nel mirino. -

Ultime Notizie dalla rete : Usa focolai

Adnkronos

Stati Uniti,nei centri estivi Il virus ha ripreso la sua corsa anche negli, con picchi negli Stati dove il tasso di vaccinazione è basso (come il Missouri dove la scorsa settimana è ...Su Twitter, l'autorità sanitaria della contea di Leon, in Florida, ha parlato di un aumento dei casi di coronavirus legato aidei campi estivi. In Kansas, invece, circa 50 persone sono state ...Anche Israele e Usa, che avevano festeggiato, devono fare i conti con la variante Delta. Record di contagi in Russia, di decessi in India ...Dal Texas all'Illinois, dalla Florida al Missouri fino al Kansas. Sono sempre di più i focolai di Covid 19 che si stanno registrando nei centri estivi negli Stati Uniti e che contribuiscono poi alla d ...