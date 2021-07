Uomini e donne: la promessa di Isabella Ricci (Di martedì 13 luglio 2021) Che promessa ha fatto Isabella Ricci, dama del Trono Over di Uomini e donne, ai suoi follower? Da poco approdata su Instagram, l’affascinate, elegante e distinta imprenditrice romana sta utilizzano il suo nuovo canale per farsi conoscere meglio dai suoi follower. Isabella Ricci sta conquistando il popolo del web. In soli cinque giorni la dama del Trono Over di Uomini e donne, diventata a tutti gli effetti rivale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 luglio 2021) Cheha fatto, dama del Trono Over di, ai suoi follower? Da poco approdata su Instagram, l’affascinate, elegante e distinta imprenditrice romana sta utilizzano il suo nuovo canale per farsi conoscere meglio dai suoi follower.sta conquistando il popolo del web. In soli cinque giorni la dama del Trono Over di, diventata a tutti gli effetti rivale Articolo completo: dal blog SoloDonna

