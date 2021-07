Tv | ascolti | a ‘Temptation Island’ il prime time | lo speciale Tg1 ‘Grazie Azzurri’ al 34 | 4%

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Su Canale5 la terza puntata diha vinto ilottenendo 3.052.000 telespettatori e uno share del 21,45%. Secondo gradino del podio per Rai1 con lo‘Notte Azzurra. La vittoria’ visto da 2.969.000 telespettatori (share del 15,68%) mentre il terzo posto del podio è andato a Rai3 che con Report è stata seguito da 1.454.000 telespettatori (share del 7,45%). Da segnalare in particolare, tra glidei programmi dedicati ai festeggiamenti per la squadra allenata da Roberto Mancini, che nella fascia pomeridiana lo ...