Tre piani è il primo vero tonfo nella carriera di Nanni Moretti (Di martedì 13 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=TRFQaCJm8h0 L'ultima volta che Nanni Moretti aveva rinunciato a qualsiasi nota di commedia era andata bene. Era stato per La stanza del figlio, Palma d'oro nel 2001. Quello, come Tre piani, era un film sul dolore, specialmente sulla dimensione privata della sofferenza e i piccoli gesti che la raccontano. Ora di nuovo, per la seconda volta in una lunga carriera, Nanni Moretti non gira una commedia. E per la prima volta adatta un romanzo, quello di di Eshkol Nevo, da che le sue sceneggiature sono sempre state idee originali. Forse proprio per quello ...

