Tokyo 2020 | pallamano | programma | orari | calendario e tv di tutte le partite

Ecco il programma e il calendario di tutte le partite di pallamano di Tokyo 2020. Si parte sabato 24 luglio con il torneo maschile, da domenica 25 invece al via quello femminile. Due gironi all'italiana da sei squadre in entrambe le competizioni, i match si giocheranno al oyogi National Gymnasium di Tokyo. Accedono ai quarti di finale le prime quattro, poi la fase a eliminazione diretta che culminerà con le finali per le medaglie del 7 e dell'8 agosto. Gli incontri saranno visibili su Eurosport e Rai.

