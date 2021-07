(Di martedì 13 luglio 2021) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Tim ha avviato aun innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di 2 milioni di euro e in sinergia con l'Amministrazione comunale,lafino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città lombarda è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del gruppo Tim che ha l'obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria innelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni Ftth (Fiber to the home) secondo il ...

Advertising

TV7Benevento : Tim: porta a Corbetta la fibra ottica ultraveloce (2)... - TV7Benevento : Tim: porta a Corbetta la fibra ottica ultraveloce... - TargatoCN : A #Cuneo puoi avere tutto il #calcio con il tuo telecomando ? Scopri di più ?? - lavocedialba : Ad #Alba trovi tutto il #calcio con un solo telecomando ? Info ?? - TargatoCN : Ad #Alba trovi tutto il #calcio con un solo telecomando ? Info ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tim porta

Metro

...- Løve - per la prima volta in concorso a Cannes -lì i due protagonisti del suo nuovo film (acquistato per l'Italia da Teodora), Chris (Vicky Krieps, Il filo nascosto ) e il marito Tony (...Panini Comicsin Italia Karmen. Si tratta della prima prova come autore completo del talentuoso disegnatore ... Beetlejuice diBurton ma soprattutto Valentina di Crepax ottenendo un risultato ...Milano, 13 lug. Tim ha avviato a Corbetta un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di 2 milioni di euro e in sinergia con l'Amministraz ...Stop nel mese di Luglio per queste offerte di TIM. Gli utenti dovranno rinunciare ad un servizio popolare per lo streaming ...