Sondaggi politici oggi | continua il crollo della Lega e Fratelli d’Italia è primo partito

(Di martedì 13 luglio 2021) Mentre Salvini ormai si mette la magliaNazionale di calcio anche per dormire lail suo lungo declino, secondo idi questa settimana pubblicati da SWG. Ene approfitta, consolidando il suo posto in cima alla classifica. Rispetto a sette giorni fa infatti il Carroccio perde un altro 0,4% scivolando al 20,2. Invece ilguidato da Giorgia Meloni sale ancora sfiorando il 21%, in crescita dello 0,3. Trend positivo anche per ilDemocratico che avanza dello 0,2%, la stessa ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: crollo Lega e M5S, crescono Meloni e Renzi ?? - bizcommunityit : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia primo partito: i numeri - BinaryOptionEU : RT '#Sondaggi politici Swg Tg La7, Fratelli d’Italia primo partito. - alexfoti : RT @infoitinterno: Sondaggi politici: crollo Lega e M5S, crescono Meloni e Renzi - infoitinterno : Sondaggi politici: crollo Lega e M5S, crescono Meloni e Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

: Fratelli d'Italia torna ancora primo partito, la Lega è seconda al 20,2% e il Partito Democratico è terzo in lento recupero al 18,9% Argomenti trattati Fratelli d'Italia torna ...Giorgia Meloni è pronta a governare, gli ultimial 13 luglio dell'istituto demografico SWG mostrano come Fratelli d'Italia abbia definitivamente staccato la Lega. Un altro dato è molto importante. La riforma che concede il voto ...Escludo che questa settimana passi senza che Bologna abbia il suo candidato, noi di Fratelli d'Italia non abbiamo messo veti, ma chiediamo di fare in fretta. E quando Giorgia Meloni dice 'entro la set ...Il timore per l'aumento dell'inflazione è una delle preoccupazioni più diffuse tra i banchieri centrali di tutto il mondo. Mentre gli investitori sono alla costante ricerca dei migliori asset su cui i ...