Sara Pedri | il giallo della ginecologa scomparsa | le testimonianze e le ombre sul reparto in cui lavorava

(Di martedì 13 luglio 2021)a Trento, e di lei si sono perse le tracce il 4 marzo scorso. 31 anni,“brillante e preparata” – come l’hanno definita alcune ex colleghe -, secondo il più atroce dei sospetti si sarebbe tolta la vita al culmine di una spirale di vessazioni subite nelin cui, Ostetricia e Ginecologia del Santa Chiara di Trento. Un luogo diventato epicentro di un’ondata di scosse che vanno dalledi alcuni dipendenti al trasferimento di alcuni dei vertici dopo la sparizione...

Sara Pedri è scomparsa a Trento, e di lei si sono perse le tracce il 4 marzo scorso. 31 anni, ginecologa "brillante e preparata" – come l'hanno definita alcune ex colleghe -, secondo il più atroce dei sospetti si sarebbe tolta la vita al culmine di una spirale di vessazioni subite nel reparto di Ostetricia e ginecologia del Santa Chiara di Trento. Altre sei ginecologhe del reparto di Ostetricia e ginecologia del Santa Chiara di Trento, tutte attualmente in servizio, sono pronte a sporgere denuncia: «Le condizioni di lavoro in ...