Salta il matrimonio di una coppia di Temptation Island: è crisi, parla lui (Di martedì 13 luglio 2021) Salta il matrimonio di una famosa coppia di Temptation Island? L’anno scorso Alberto Maritato ha tradito Speranza Capasso. Poi è riuscito a farsi perdonare ed avrebbero dovuto sposarsi a breve. Salta il matrimonio di una coppia di Temptation Island? Alberto, proprio in queste ore, pare avere confermato la crisi con la sua fidanzata: matrimonio Saltato?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 luglio 2021)ildi una famosadi? L’anno scorso Alberto Maritato ha tradito Speranza Capasso. Poi è riuscito a farsi perdonare ed avrebbero dovuto sposarsi a breve.ildi unadi? Alberto, proprio in queste ore, pare avere confermato lacon la sua fidanzata:to?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoiteconomia : Bonus matrimonio anche a chi non si sposa ma “partecipa” alle nozze, salta quello per le coppie - blogtivvu : Salta il matrimonio di una coppia di Temptation Island: è crisi, parla lui - wifeofdyl : ah quindi il matrimonio non salta #TempationIsland - alicepace_ : RT @postmalocchio: Gli invitati al matrimonio di Ste e Claudia che realizzano di dover comprare abiti e regali perché il matrimonio non sal… - postmalocchio : Gli invitati al matrimonio di Ste e Claudia che realizzano di dover comprare abiti e regali perché il matrimonio no… -