Referendum giustizia spinge il consenso alla Lega (Di martedì 13 luglio 2021) – Sarà la campagna referendaria, sarà il ritorno di Matteo Salvini nelle piazze, saranno alcuni risultati del governo marcatamente leghisti. Fatto sta che la Lega cresce per la quarta settimana di fila. È quanto emerge dall'ultima rilevazione di Enzo Risso: la Lega viene stimata al 22,5% (in aumento dello 0,3%), saldamente primo partito con oltre due punti di vantaggio sul Pd che è secondo. Il centrodestra unito conquista il 50,4% contro il 46,5% della somma delle liste di centrosinistra più Movimento 5 Stelle.

