Reddito di cittadinanza | due percettori su tre non lavorano

(Di martedì 13 luglio 2021) Sono 3 milioni e 700mila i cittadini che finora hanno beneficiato deldi: due terzi non sono presenti negli archivi Inps per gli anni 2018 e 2019 e non versano contributi, sono distanti dal mercato del lavoro e difficilmente rioccupabili. Il restante terzo, che invece risulta presente, percepiva unpari al 12% delle retribuzioni annue medie dei lavoratori del settore privato in Italia, e solo il 20% ha lavorato per più di 3 mesi nel corso del periodo precedente all’introduzione del sussidio. Tridico:di, leva contro la povertà assoluta È quanto riporta il ...

Advertising

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, Renzi a Napoli insiste: “Va abolito, è voto clientelare dei 5 stelle”. Contestato dai diso… - fattoquotidiano : Inps, Tridico: “Reddito di cittadinanza ha salvato persone dalla povertà durante la pandemia” - DSantanche : Il reddito di nullafacenza ha rovinato il mercato del lavoro (già in difficoltà), ha spinto a contare ancor di più… - il_brigante07 : RT @Sutilis: @andiamoviaora Vivranno con il reddito di cittadinanza, noi non spenderemo e diventeremo il popolo con più risparmi al mondo! - Felix68852709 : RT @Danireport: Si dice che il reddito di cittadinanza va abolito perché ci sono furbi, ma quindi va abolito anche il Parlamento perché ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

Il Fatto Quotidiano

ABRUZZO - MOLISE. 'I numeri che sono stati presentati ieri dal rapporto annuale INPS 2020 ci dicono che la stragrande maggioranza dei percettori deldisono inoccupati da molto tempo e difficilmente rioccupabili. Infatti, i due terzi degli oltre 3 milioni di beneficiari, non risultano presenti negli archivi Inps degli estratti ...E ha pescato bene, il Renzi: quest'anno, tra gli argomenti trend delle vacanze, c'è sicuramente ildi. L'occhio strizzato per due volte in un mese alla destra non è un tic: ha ...Sono 3 milioni e 700mila i cittadini che finora hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza: due terzi non sono presenti negli archivi Inps per gli anni 2018 e 2019 e non versano contributi, sono ...Il segretario della Cgil Basilicata: "Nel settore del terziario si annida il maggiore sfruttamento del lavoro con finti part-time e lavoratori che sono costretti a turni di lavoro massacranti, anche s ...