Papa Francesco, quanto prima il rientro in Vaticano. All'orizzonte il viaggio nell'Ungheria di Orban (Di martedì 13 luglio 2021) Una giornata tranquilla e una nottata serena per Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Se i tempi delle sue dimissioni dall'ospedale dopo l'intervento chirurgico al colon si sono allungati, le condizioni di salute del Pontefice appaiono in progressivo miglioramento e non destano particolari preoccupazioni. Fra domani 14 e dopodomani 15 luglio è atteso il rientro in Vaticano. Certo, sarebbe una pia illusione immaginare che il Papa non sia provato: il prossimo 17 dicembre compirà 85 anni, è dunque un paziente al limite delle possibilità di essere operato, per quanto ...

