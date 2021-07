Olimpiadi di Tokyo: su discovery+ oltre 3 mila ore di live e tutte le gare (Di martedì 13 luglio 2021) Appena il tempo di digerire l'abbuffata calcistica di Euro 2020 ed è già tempo di Olimpiadi di Tokyo. Con un anno di ritardo causa pandemia, il 23 luglio scatta l'ora dei giochi olimpici e se da una parte la vigilia è stata guastata dalla notizia che nessuno spettatore sarà ammesso alle gare, dall'altra la copertura televisiva sarà anche in Italia più corposa che mai. La Rai ha già fissato oltre duecento ore di gare in palinsesto ma la parte del leone questa volta la farà discovery+: la piattaforma Ott del gruppo Discovery seguirà infatti tutte le competizioni per un ... Leggi su panorama (Di martedì 13 luglio 2021) Appena il tempo di digerire l'abbuffata calcistica di Euro 2020 ed è già tempo didi. Con un anno di ritardo causa pandemia, il 23 luglio scatta l'ora dei giochi olimpici e se da una parte la vigilia è stata guastata dalla notizia che nessuno spettatore sarà ammesso alle, dall'altra la copertura televisiva sarà anche in Italia più corposa che mai. La Rai ha già fissatoduecento ore diin palinsesto ma la parte del leone questa volta la farà: la piattaforma Ott del gruppo Discovery seguirà infattile competizioni per un ...

Advertising

SkySport : Olimpiadi Tokyo 2020, Federer rinuncia ai Giochi per un problema a un ginocchio. Le news #SkySport #Tokyo2020… - LiaCapizzi : A 16 anni Benedetta Pilato le Olimpiadi non le ha mai viste nemmeno in tv. 'A Tokyo voglio nuotare con il sorriso,… - matteograndi : I vaccini funzionano. E poi: Tokyo chiude le Olimpiadi al pubblico. La Francia dice non andate in Spagna. 100 scie… - Arwine94 : RT @bravqs: ? come andrà il thirst su twitter durante le Olimpiadi di Tokyo: a thread ? - beccaspxcee : RT @bravqs: ? come andrà il thirst su twitter durante le Olimpiadi di Tokyo: a thread ? -