Michele Colosio | volontario italiano ucciso in Messico | freddato a colpi di pistola in strada

Advertising

Corriere : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pistola - repubblica : Ucciso in Messico a colpi di pistola il volontario bresciano Michele Colosio - rtl1025 : ?? Un volontario italiano è stato ucciso in #Messico a colpi di pistola in strada. Si tratta di Michele Colosio, 42… - globalistIT : - kiara86769608 : RT @Avvenire_Nei: #Messico Ucciso il volontario bresciano Michele Colosio -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Colosio

Aggressione a colpi di pistola. Un volontario italiano è stato ucciso in Messico a colpi di pistola in strada. Si tratta di, 42enne di Borgosatollo (Brescia). Come scrive il Giornale di Brescia, l'uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da dieci anni faceva la spola tra l'Italia e il Messico per ...Un volontario italiano è stato ucciso in Messico a colpi di pistola in strada . Si tratta di, 42enne di Borgosatollo (Brescia). Come scrive il Giornale di Brescia , l'uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili di Brescia, da dieci anni faceva la spola tra l'Italia e ...ROME, JUL 13 - A 42-year-old Italian aid worker has been shot dead in a street in Mexico, il Giornale di Brescia reported on Tuesday. Michele Colosio, a 42-year-old from the province of Brescia town o ...(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Un volontario italiano è stato ucciso in Messico a colpi di pistola in strada. Si tratta di Michele Colosio, 42enne di Borgosatollo (Brescia). Come scrive il Giornale di ...