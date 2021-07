“L’ho sentita che stava cenando, è stata l’ultima volta”. Emanuela, morta a 42 anni durante il parto (Di martedì 13 luglio 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia che sembra un incubo. È la vicenda di un uomo che nessuno vorrebbe vivere. Federico Sereni è ancora incredulo per quanto successo alla moglie Emanuela Paolinelli, originaria di Mastiano, in Toscana. L’uomo chiede che venga fatta luce sul decesso della moglie, mentre continuano le indagini per identificare eventuali responsabili. A risultarle fatale, in base al primo riscontro dell’autopsia disposta dalla Procura, sarebbe stata un’embolia polmonare verificatasi in correlazione con l’imminente nascita della sua bambina, che è invece riuscita a sopravvivere anche se è ricoverata da quasi sette mesi nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia che sembra un incubo. È la vicenda di un uomo che nessuno vorrebbe vivere. Federico Sereni è ancora incredulo per quanto successo alla mogliePaolinelli, originaria di Mastiano, in Toscana. L’uomo chiede che venga fatta luce sul decesso della moglie, mentre continuano le indagini per identificare eventuali responsabili. A risultarle fatale, in base al primo riscontro dell’autopsia disposta dalla Procura, sarebbeun’embolia polmonare verificatasi in correlazione con l’imminente nascita della sua bambina, che è invece riuscita a sopravvivere anche se è ricoverata da quasi sette mesi nel ...

Advertising

TizianaFerrario : l’ho già sentita questa frase…. - giuli_sesii : RT @sangioegiusupp: malibu non stanca mai. lady aveva qualcosa in più questa volta, l’ho guardato stupefatta. mi sembrava una lady sentit… - martina35198562 : RT @sangioegiusupp: malibu non stanca mai. lady aveva qualcosa in più questa volta, l’ho guardato stupefatta. mi sembrava una lady sentit… - marinellafly12 : RT @5_bepi: @lvoir @AnnalisaChirico La chirico ha persino detto che per una notizia in anteprima lei arriverebbe tranquillamente a dare il… - rape_ronzolo : RT @fildifranco: @rubino7004 Mamma mia che brutta fine. In un altro tweet difendeva Macron e la scelta della vaccinazione obbligatoria. Che… -