La destra pensa a un blitz per rimandarlo in Commissione (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo otto mesi di rinvii e audizioni, oggi la legge Zan approda nell’aula del Senato. Ma il rischio concreto è che la destra tenti il blitz per mandarla di nuovo in Commissione, scrive Repubblica. Forza Italia e Lega puntano a non giocare subito la partita, a prendere ancora tempo per cambiare il ddl contro l’omotransfobia, confidando nell’intesa con Matteo Renzi. Il leghista Andrea Ostellari farà una ultima offerta: «Finire in tempi certi l’esame della legge in Commissione». Matteo Salvini ha già annunciato che torna a Roma per bloccare tutto: «In Senato c’è questo ddl Zan da bloccare o quantomeno da cambiare in ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo otto mesi di rinvii e audizioni, oggi la legge Zan approda nell’aula del Senato. Ma il rischio concreto è che latenti ilper mandarla di nuovo in, scrive Repubblica. Forza Italia e Lega puntano a non giocare subito la partita, a prendere ancora tempo per cambiare il ddl contro l’omotransfobia, confidando nell’intesa con Matteo Renzi. Il leghista Andrea Ostellari farà una ultima offerta: «Finire in tempi certi l’esame della legge in». Matteo Salvini ha già annunciato che torna a Roma per bloccare tutto: «In Senato c’è questo ddl Zan da bloccare o quantomeno da cambiare in ...

Ultime Notizie dalla rete : destra pensa Ddl Zan oggi in aula, la Lega pensa a un blitz per rimandarlo indietro Il rischio concreto è che la destra tenti il blitz per mandare il ddl Zan di nuovo in commissione. Dopo 8 mesi di rinvii e audizioni, oggi la legge, che porta il nome del deputato dem e attivista lgbt, Alessandro Zan , approda ...

Ddl Zan oggi in aula, la Lega pensa a un blitz per rimandarlo indietro Al via la discussione in Senato, presenti i due Mattei. Salvini: "Torno a Roma per bloccare il ddl". L'ipotesi del rinvio in commissione ...

