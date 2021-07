Inter, la conferma di Ausilio: “L’operazione è in chiusura” (Di martedì 13 luglio 2021) L’Inter è molto attiva nelle ultime ore sia per quel che riguarda le operazioni in entrata che in quelle in chiusura, il ds fa il punto In casa Inter il calciomercato è l’argomento principale con il club nerazzurro e tutta la sua dirigenza impegnati sia in entrata che in uscita con il direttore sportivo Piero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 luglio 2021) L’è molto attiva nelle ultime ore sia per quel che riguarda le operazioni in entrata che in quelle in, il ds fa il punto In casail calciomercato è l’argomento principale con il club nerazzurro e tutta la sua dirigenza impegnati sia in entrata che in uscita con il direttore sportivo Piero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @serieAnews_com: ?? #Inter, cessione in vista per i nerazzurri. #Ausilio conferma #Calciomercato - serieAnews_com : ?? #Inter, cessione in vista per i nerazzurri. #Ausilio conferma #Calciomercato - inter_nauta_me : RT @signori_massimo: Eudravigilance conferma circa 17.000 decessi ed oltre 3 milioni di reazioni avverse per la maggior parte gravi in UE p… - dashnergjoni : @vfeltri Maldini conferma che ne sa e che ha due palle così! perché uno non sarebbe mai andato via se non fosse per… - danielelozzi : Avrei scritto rescisso o regalato (ma solo perché ceduto prevede un ritorno economico che non c'è stato). Detto que… -