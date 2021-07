I Santi di Martedì 13 Luglio 2021 (Di martedì 13 luglio 2021) Da www.Santiebeati.it Sant’ ENRICO II Imperatore – Memoria Facoltativa973 – Bamberga, Germania, 13 Luglio 1024Enrico II è un esempio di rettitudine nell’arte del governare: per questo oltre che santo è patrono delle teste coronate. Nato nel 973 vicino a Bamberga, in Baviera, crebbe in un ambiente cristiano. Il fratello Bruno divenne vescovo di Augsburg (Augusta), una sorella si fece monaca e l’altra sposò un futuro santo, il re d’Ungheria Stefano. Enrico venne educato prima dai canonici di Hildesheim e, in seguito, dal vescovo di Regensburg (Ratisbona), san Wolfgang. Si preparò così all’e…www.Santiebeati.it/dettaglio/28200 Sant’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Da www.ebeati.it Sant’ ENRICO II Imperatore – Memoria Facoltativa973 – Bamberga, Germania, 131024Enrico II è un esempio di rettitudine nell’arte del governare: per questo oltre che santo è patrono delle teste coronate. Nato nel 973 vicino a Bamberga, in Baviera, crebbe in un ambiente cristiano. Il fratello Bruno divenne vescovo di Augsburg (Augusta), una sorella si fece monaca e l’altra sposò un futuro santo, il re d’Ungheria Stefano. Enrico venne educato prima dai canonici di Hildesheim e, in seguito, dal vescovo di Regensburg (Ratisbona), san Wolfgang. Si preparò così all’e…www.ebeati.it/dettaglio/28200 Sant’ ...

Advertising

giovis333 : Pensiero di Padre Pio - Martedì 13 Luglio Ricordati di Gesù, mitis et humilis corde. L'irascimini et nolite pe… - diminombreee : non gli italiani che dopo aver visto i video dei tifosi inglesi si lamentano di quelli che da martedì sera critican… - safetyoongii : butter ordinato :) adesso devo solo manifestare e pregare tutti i santi del calendario fino a martedì, speriamo bene - MaryandAnnaLAND : Letture del giorno Martedì 06 luglio 2021 XIV Settimana del Tempo Ordinario - Anno I Colore liturgico: rosso Le l… - pino616gmailco1 : Il martedì è il giorno dedicato agli Angeli e ai Santi per ringraziare il Signore delle grazie concesse ai Santi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Martedì In Terra Santa ritorna la speranza con l'arrivo dei primi gruppi di pellegrini ...luoghi santi con l´acoglienza di pellegrini, parrocchie e mantegono un grande servizio di assistenza ai cristiani locali con scuole, case per i bisognosi e altre necessità. Nel pomeriggio di martedì ...

Diocesi: Nocera Inferiore - Sarno, domani e mercoledì riti insediamento e prima sessione pubblica Tribunale per cause santi su don Smaldone e Alfonso Russo Martedì 13 e mercoledì 14 luglio, nella diocesi di Nocera Inferiore - Sarno, ci saranno i riti di insediamento e la prima sessione pubblica del Tribunale per le cause dei santi e il processo sulla ...

Martedì 13 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday ...luoghicon l´acoglienza di pellegrini, parrocchie e mantegono un grande servizio di assistenza ai cristiani locali con scuole, case per i bisognosi e altre necessità. Nel pomeriggio di...13 e mercoledì 14 luglio, nella diocesi di Nocera Inferiore - Sarno, ci saranno i riti di insediamento e la prima sessione pubblica del Tribunale per le cause deie il processo sulla ...