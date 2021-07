Europei | Rashford | non chiederò scusa per quello che sono

(Di martedì 13 luglio 2021) "Posso accettare tutte le critiche per la mia prestazione, il mio rigore non è stato ben tirato, sarebbe dovuto entrare. Ma nonmaiperchee da dove vengo". E' un passaggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Rashford

I commenti, rivolti a Marcus, Jadon Sancho e Bukayo Saka, sono oggetto di una inchiesta della polizia e sono stati condannati unanimemente. ( LA FINALE DI WEMBLEY - MATTARELLA COME ...A Withington un murale diè stato coperto di graffiti razzisti.ha twittato anche una foto di questo affresco in bianco e nero, dove i graffiti sono stati ricoperti da bandiere ...ma non mi scuserò mai per chi sono e da dove vengo”: Marcus Rashford è stato uno dei calciatori inglesi a sbagliare il rigore nella finale degli Europei. Il 23enne è stato preso di mira sui ...Il portiere della Nazionale si è affermato come uno dei migliori al mondo. Dopo aver gettato Wembley tra le fiamme dell’inferno, Donnarumma si allontana dalla porta abbassando gli occhi a terra. Cammi ...